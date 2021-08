Ator Jay Pickett morre em set de filmagens, aos 60 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Facebook/ Reprodução)

O ator Jay Pickett morreu nesta sexta-feira (30/7), aos 60 anos, após passar mal no set de gravação do filme Treasure Valley. Ainda não se sabe a causa oficial da morte dele, mas a suspeita é que ele tenha sido vítima de um ataque cardíaco. Jay deixa esposa e três filhos.

"Ele teria morrido repentinamente enquanto se preparava para gravar uma cena no estado norte-americano de Idaho. Não há explicação oficial para a causa de sua morte, mas parece ter sido um ataque cardíaco. Todos os presentes tentaram ao máximo mantê-lo vivo. Nossos corações estão partidos e lamentamos pela família, que está tão devastada por esta tragédia chocante. Como muitos de nós sabemos, Jay era um homem incrível. Ele era gentil, doce e generoso. diz um post no Facebook do ator.

Jay Pickett era ator e produtor. Entre os principais trabalhos estão as séries Days of our lives (1191) e Port Charles (1997) e o filme Paixão perigosa (2015). Ele começou a carreira no final dos anos 1980 em séries como Rags to riches (1987) e China Beach (1988).