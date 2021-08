Gorete Milagres se defende após farpas de Carlos Alberto de Nóbrega

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A confusão entre Carlos Alberto de Nóbrega e Gorete Milagres começou quando o participante da A Praça é nossa participou de um podcast, chamado Mais que 8 minutos, apresentado por Rafinha Bastos, no Youtube.

Durante a conversa, o ex-marido de Andréa Nóbrega, afirmou que Gorete foi a pior colega de trabalho e ainda disse que a comediante, que deu vida a personagem Filmeomena, se deslumbrou quando duas emissoras, TV Globo e SBT, demonstraram interesse em contrata-lá e que nesse momento ele foi quem aconselhou a colega a fechar com a emissora do Silvio Santos, alertando sobre os riscos da concorrente. Além disso, Nóbrega contou que Gorete teria exigido não participar da atração A Praça é nossa.

Segundo a comediante, ela foi alvo de um ciúme generalizado na emissora, por ter recebido uma visita de Silvio Santos em sua casa para confirmar os detalhes do contrato. "Maldita hora que Silvio foi na minha casa. Ele ainda colocou no contrato que a multa era de R$ 54 milhões, pra ninguém me 'roubar' do SBT", contou.

"Ela se deslumbrou, e eu é que a trouxe [ao programa]. Ela ia para a Globo, para Os Trapalhões"'

Carlos Alberto de Nóbrega

"Quando eu cheguei no SBT, todo mundo virou a cara pra mim, porque 'o Silvio nunca foi visitar a minha casa', 'o Silvio nunca botou no meu contrato'. Começou uma fofoca, plantaram notícia falsa. A dona Gorete sofria", falou ela, como se fosse a Filó.

"Os únicos que não viraram a cara foram o Moacyr Franco, o Otávio Mesquita e o Gugu [Liberato, 1959-2019]".





Em 2001, a atração dela foi cancelada e Silvio exigiu que ela voltasse para A Praça é nossa.

Carlos Alberto de Nóbrega aceitou, e os dois passaram a ter uma boa relação, até este útimo desentendimento.