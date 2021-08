Juliette Freire começa a assistir o BBB 21: "Minha psicóloga vai me matar"

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Nesta última sexta-feira (30/07), Juliette Freire comentou, através dos stories do Instagram, que irá assistir toda à edição do BBB 21, mesmo indo contra a opinião de sua psicóloga. Segundo a vencedora do reality, ela sentiu que estava precisando.

"Gente, eu sei que a minha psicóloga vai me matar, meus amigos também, mas eu vou começar assistir o 'Big Brother'. Programa um. Eu quero, preciso", garantiu a maquiadora.

Logo após o compartilhamento, a advogada mostrou qu estava assistindo o primeiro episódio da temporada, ao lado de sua amiga. No Twitter, ela também informou os fãs sobre sua decisão: "Assistindo bbb do início. Até agora... as percepções exatamente iguais lá de dentro", afirmou a influenciadora.

Assistindo bbb do início. Até agora... as percepções exatamente iguais lá de dentro. — Juliette (@juliette) July 31, 2021

Parei! Hje foi de boa! Povo dizendo que ainda não vi nada. Tomar coragem p ver o resto. Boa noite, bbs — Juliette (@juliette) July 31, 2021

Após assistir alguns episódios, ela afirmou que foi legal, mas deixou um aviso dado pelos amigos:



"Parei! Hoje foi de boa! Povo dizendo que ainda não vi nada. Tomar coragem p ver o resto. Boa noite, bbs", declarou. Vale lembrar que, recentemente, a famosa encontrou com Neymar Jr., compartilhando o momento com os seguidores.

Juliette chegou a elogiar os atletas brasileiros que estão competindo nas Olimpíadas de Tóquio, chamando a atenção do surfista Ítalo Ferreira, que trocou menções com Ju através das redes sociais.

