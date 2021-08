Carla Diaz posta foto com Pocah e critica censura feita pelo Youtube

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Neste último domingo (01/08), a ex-bbb Carla Diaz relembrou seu passeio de lancha com Pocah e Juliette. A famosa postou uma foto com a cantora e escreveu na legenda:

"Muito prazer sem censura!", em referência a música de Pocah que foi censurada pelo Youtube.

Na época, a funkeira lamentou a atitude tomada pela plataforma, utilizando as redes sociais para desabafar. "Eu estou muito arrasada e muito triste. E assim a música se perde e se perde a mensagem principal que é a liberdade da mulher. Que ironia, não? É o clipe meias caro da minha carreira, trabalho lindo do qual eu estou muito orgulhosa e falo sobre o prazer feminino. Em 2021, e uma mulher não pode falar sobre seus prazeres, porque assusta. E não é com todo mundo que isso acontece. É bem seletivo", disparou.





Além de demonstrar seu apoio à amiga, Carla Diaz conseguiu movimentar a web, atingindo mais de 500 mil curtidas e 20 mil comentários.

"Que isso hein", disparou uma; "Uma mamis debochada temos!", disse outra; "E sobre apoiar as amigas ne?", apontou um seguidor; "Melhor amizade que poderia acontecer pos BBB", emendou.

Vale lembrar que neste último sábado (31/07), Pocah chegou a comemorar que seu vídeo estava entre os 30 em alta da plataforma. "Conseguimos", comemorou ela, dançando no momento para celebrar.