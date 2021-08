Exposição virtual traz o cotidiano de pessoas sem moradia própria

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O fotógrafo paulista Rodrigo Koraicho apresenta a exposição virtual Ô culpa, com inauguração marcada para a esta terça-feira (03/08), pelo YouTube. São 20 fotografias de grande formato, duas instalações artísticas e três projeções audiovisuais do artista, com a atualíssima abordagem do tema da luta social por moradia. A exposição fica disponível até 9 de outubro.

Em agosto de 2019, Koraicho vivenciou uma imersão com pessoas sem moradias próprias, ou que perderam suas moradias por algum motivo, e passaram a conviver em um mesmo espaço. O local possuía regras determinadas como a proibição do uso de drogas, barulho em horários inadequados, higiene nos locais compartilhados e priorização pelo convívio harmônico, o que nem sempre prevalecia em meio a tantas

complexidades.

De acordo com artista, o nome Ô culpa vem da ambiguidade conceitual em contraponto à afinidade sonora das palavras culpa e ocupar ou ocupação, lidando com uma questão social que é direito fundamental. A relação intrínseca entre corpo e espaço, sonho, identidade, intimidade e família, presente nas imagens, busca criar inquietações permeando por essa zona cinzenta da materialidade da obra e sua representação simbólica.

Também fazem parte do projeto um documentário com entrevistas e cenas filmadas na ocupação, desenhos de lares feitos pelas crianças, e objetos trocados com os moradores. A temática apresentada tem relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pela Cúpula das Nações Unidas.

Rodrigo Koraicho foi premiado em 2020 com bronze no Prix de la Photographie - Paris (PX3), recebeu menção honrosa no Tokyo International Foto Awards (Tifa) e foi um dos artistas selecionados para publicação da Ain't Bad 15. Em 2021, teve 3 ensaios premiados em uma mesma edição do Moscow International Foto Awards (Mifa).

Exposição Ô culpa

3 de agosto a 9 de outubro, pelo YouTube. Gratuito