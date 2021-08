CB Correio Braziliense

As havaianas dela

as sandálias havaianas

brancas com adereços de pavão

jazem no canto do banheiro

a lembrar a ausência dos pés

que a conduziram até a mim.

Olho-as cotidianamente ao banhar-me

e um holograma sempre se faz sobre

elas

“com um lençol branco

sobre móveis em imóveis abandonados”

ou... sobre meu coração.

Sóter