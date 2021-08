N » Naum Giló*

A programação do SBT em Brasília está passando por mudanças. A jornalista Viviane Costa acaba de chegar à emissora para ser editora-chefe e apresentadora do SBT Brasília 2ª Edição, transmitido de segunda a sexta-feira, às 19h20.

Viviane Costa trabalhou na TV Globo durante 17 anos. Na emissora, apresentou o Globo Esporte Brasília e fez cobertura política pela GloboNews , além dos noticiários locais e nacionais. A jornalista também acumula experiências profissionais fora do país. No início da carreira, atuou como repórter, produtora e apresentadora na Rádio Vaticano, em Roma.

Nos últimos dois anos, a profissional se dedicou às novas mídias, com curadoria de conteúdo, produção de vídeos, entrevistas e lives. Viviane afirma estar animada para começar. “Assumir a editoria de um jornal é um desafio que me encanta. Associar isso à apresentação do SBT Brasília 2ª Edição, com uma equipe dedicada e disposta a inovar, despertou em mim a vontade de voltar para a televisão, que foi a minha grande escola”, declarou.

Além da nova apresentadora, o noticiário também terá a participação da comentarista política Roseann Kennedy, que traz na bagagem o comando do programa de entrevistas Poder em foco, também do SBT. Ela deve entrar no ar sempre que houver alguma novidade importante para o público do DF na esfera política.

Editor regional do SBT Brasília, Luiz Weber celebra as mudanças na emissora e reafirma o compromisso pela busca de audiência em todas as telas, seja na tevê, no celular, no tablet ou no computador. “As mudanças estão em sintonia com o espírito da emissora, uma tevê voltada à família, de alto-astral, mas, ao mesmo tempo, séria e precisa no tratamento das informações relevantes para o público do Distrito Federal”, informou.

*Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira