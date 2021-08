Cantora Walkyria Santos desabafa após morte de filho: "A internet está doente"

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @ walkyriasantosoficial / Reprodução)

A cantora Walkyria Santos, ex-vocalista da banda Magníficos, emocionou a internet com um desabafo postado no instagram na noite de terça-feira (3/8). Dizendo estar ali como mãe e não como cantora, ela falou de maneira corajosa sobre a morte do filho de 16 anos, no mesmo dia. O rapaz sofria de depressão.

"Hoje eu perdi meu filho, mas preciso deixar esse sinal de alerta aqui. Tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam. Vocês podem acabar com a vida de alguém. Hoje sou eu e a minha família quem chora. Eu te amo pra sempre, meu filho Lucas Santos, eu te amo", escreveu Walkyria.

Walkyria aproveitou para fazer um alerta. O filho dela sofria de depressão e o quadro era agravado pela reação de internautas a postagens dele nas redes sociais. “Meu filho fez uma brincadeira (em um post). Ele achou que as pessoas iriam achar engraçado, mas não acharam. Como sempre, estão destilando ódio, deixando comentários maldosos e meu filho acabou tirando a vida", disse a cantora, em vídeo.

"Estou desolada, acabada, sem chão, mas estou aqui como uma mãe, pedindo para que vocês vigiem, fiquem alertas. Que Deus conforte o coração da minha família. Essa internet está doente, então vigiem, porque quanto as pessoas estão um pouco fracas, elas não aguentam”, finalizou.