Sessão da tarde: ‘Karatê Kid II: A hora da verdade continua’ é exibido nesta quinta (5)

Ao descobrir que o pai está à beira da morte, o professor Miyagi volta a Okinawa, no Japão, junto com o aprendiz, Daniel. Na terra natal, o mestre de caratê é surpreendido com a notícia de que Yukie, grande e antigo amor dele, está solteira.

Daniel se envolve com um antigo inimigo do mestre, que tentará se vingar dele mais uma vez. O aprendiz encontra um novo amor no oriente, mas também faz alguns rivais. Esse é o enredo de Karatê Kid II: A hora da verdade continua, filme exibido na Sessão da tarde desta quinta-feira (5/8).

O elenco do filme conta com a participação dos atores Ralph Macchio, Noriyuki "Pat" Morita, Yuji Okumoto, Nobu Mccarthy, Danny Kamekona e Tamlyn Tomita.

Confira o trailer: