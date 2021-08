Espetáculo infantil ‘Viagem ao mundo animal’ conscientiza sobre preservação da natureza

CB Correio Braziliense

(crédito: Camila Cara)

Com formato inovador e interativo, o espetáculo infantil Viagem ao mundo animal estreia neste sábado (7/8), no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson. A atração, que já contou com mais de 100 mil espectadores em São Paulo, levará o público por um passeio entre diferentes ecossistemas, do jurássico à selva e do oceano à Era do Gelo. Indicado para toda família, o megaevento procura conscientizar pessoas de todas as idades sobre a importância da preservação da natureza.

O tour é dividido nos ambientes Era Jurássica, Amazônia, Oceanos e Era do Gelo, transportando os presentes para uma viagem com a ajuda de tecnologia, interatividade e educação. O passeio também contará com réplicas animadas de zebras, elefantes, ursos polares, mamutes e dinossauros.

Durante o evento, o público poderá interagir com as diferentes instalações e despoluir oceanos, reflorestar áreas devastadas, apagar incêndios, frear o aquecimento global e tomar mais iniciativas a favor do planeta Terra.

Realizado em formato drive-in, o evento seguirá todas as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em relação a recomendações de higiene e distanciamento social. O trajeto dura cerca de 45 minutos.



Serviço

Viagem ao mundo animal

Estacionamento do Ginásio Nilson Nelson. 7 a 20 de agosto, das 14h às 21h nas quintas e sextas-feiras e das 9h às 21h nos sábados e domingos.

Preço: entre R$ 140 e R$ 220 por veículo. Classificação indicativa livre.