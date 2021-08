Namorada de Ana Marcela Cunha celebra ouro aos gritos e polícia é acionada

DL Douglas Lima - Especial para o Uai



A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro na maratona aquática, na noite desta terça-feira (03/08), nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entretanto, a vitória da baiana no Japão causou confusão no outro lado do mundo.

Por conta da gritaria na reta final da prova, os vizinhos cariocas de Maria Clara Fontoura, namorada da atleta, acabaram acionando a Polícia Militar e a profissional de marketing teve que se explicar para os agentes sobre a celebração do ouro histórico da amada.

"No sprint final, a gente começou a gritar enlouquecidamente. E, logo depois, a campainha começou a tocar loucamente. Eram cinco moradores, a síndica e a polícia perguntando o que estava acontecendo ", revelou Maria em entrevista à TV Globo.



Após explicar o motivo da gritaria ao grupo, que não sabia de sua relação com a atleta, Clara foi autorizada a continuar sua comemoração, no entanto com menos barulho.

"Eu só conseguia falar: 'Foi mal, cara. Minha namorada é campeã olímpica'".

Maria Clara Fontoura





Esta foi a primeira vez que Ana Marcela conquistou um pódio em Olimpíadas. A nadadora soma 11 medalhas em Campeonatos Mundiais de Esportes Aquáticos, das quais cinco ouros. Além disso, a brasileira foi eleita a melhor maratonista aquática do mundo em seis temporadas, de acordo com as informações do G1.

O relacionamento de Cunha e Fontoura tem cerca de cinco meses. Nas redes sociais, elas publicam fotos e trocam juras de amor.