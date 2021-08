Ex de MC Kevin revela valor de pensão do falecido artista

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

Em meio às novas investigações e reviravoltas no caso do MC Kevin, Evelin Gusmão, mãe da única filha do funkeiro, falou sobre a pensão de Soraya, de seis anos e também deu detalhes de sua relação com a ex-sogra, Valquíria Nascimento.

Em entrevista ao Real Podcast, ela revelou que antes mesmo de Kevin morrer, cogitou entrar na Justiça. Entretanto, afirmou que o responsável pelo pagamento da pensão, não era o cantor, mas a mãe dele.

"Ela [Valquíria] sempre me disse que por ele ser muito novo, ela sabia que ele daria trabalho. Eu me sentia mal quando ela falava isso, desde a barriga [período da gestação]. E a gente se bicava, às vezes, por causa da pensão, que atrasou, ou então paga no dia, mas não paga no horário. Nunca coloquei na Justiça, porque eu me virava. Mas poderia ter colocado", explicou.

"Um mês antes de ele falecer eu procurei um advogado, porque estava ficando tudo muito pesado. E, querendo ou não, ele tinha que viver mesmo, tinha que gastar o dinheiro dele mesmo, tinha que curtir a vida dele mesmo. Mas eu ficava triste de ver eu precisando e não ser ajudada", disse.

Nos últimos meses, a pensão recebida pela filha era de R$ 2,3 mil, que aumentava conforme o crescimento do MC Kevin no universo da música.

Por fim, Evelin, afirma que a família do funkeiro nunca viu com bons olhos o relacionamento dos dois.

"Eu ficava chateada por não ser vista de uma maneira boa com isso. Tudo era interesse, tudo era dinheiro. Eu nunca fui reconhecida por nada. Todo mundo foi se afastando durante um tempo. [...] Conforme as prioridades foram mudando, eu passei a não ser ninguém. Essa é a realidade", desabafou.