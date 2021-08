Juliette diz que se arrependeu de participação em lives: 'Fui muito doida'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Juliette Freire, campeã do BBB21, desabafou sobre as participações especiais que fez em shows de cantores como Elba Ramalho, Gilberto Gil e Wesley Safadão. O assunto foi abordado no último episódio do documentário sobre a vida da paraibana.

No sexto capítulo de Você nunca esteve sozinha, que foi ao ar nesta terça-feira (3/8), Juliette disse que não estava preparada para os duetos.

"Eu não estava preparada para cantar. Eu pegava as músicas nos dias e não encaixava o tom certinho porque eu não sou cantora. Eu sou eu.", iniciou.

Após ter participado de um evento com Wesley Safadão, a influenciadora conversou com sua equipe sobre uma pausa nos compromissos musicais. Juliette diz que “deu um passo maior do que a perna” nessas ocasiões.

“Foi um desafio muito grande. Tremi na base. Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna. Fui muito doida de fazer isso. Mas deu certo eu acho. Se eu soubesse que ia ter tanto medo, não tinha feito. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta.”, disse a campeã do BBB21.