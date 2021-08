MC Raposão, autor de "Estrada da posse", morre aos 45 anos

JM Jonatas Martins*

(crédito: Instagram/Reprodução)

Alexssandro da Fonseca, conhecido como MC Raposão, morreu na última quarta-feira (4/8). O cantor, de 45 anos, foi autor de "Estrada da Posse", música de grande sucesso na década de 1990. Segundo o jornal Extra, o músico estava internado em Vitória, no Espírito Santo.

Ele estava na cidade para visitar familiares e foi hospitalizado no dia 18 de julho, após sentir dores e passar mal. O artista descobriu um quadro avançado de câncer no pâncreas. Amigos e familiares chegaram a fazer uma vaquinha virtual para que ele seguisse o tratamento no Rio de Janeiro, onde vivia.

Desde de 1990, MC Raposão era parceiro do MC Coiote. Os dois se conheceram na infância e eram considerados como uma das duplas de maior sucesso do funk brasileiro.

A notícia gerou repercussão entre os funkeiros. Em uma postagem, MC Marcinho afirmou: “Hoje o funk está de luto, perdemos um ícone do funk, amigo, gente boa demais, meus sentimentos a toda a família, amigos, e fãs, descanse em paz meu amigo”.

A produtora Furacão 2000, responsável pelos principais hits do gênero nas décadas de 1990 e 2000, também homenageou o cantor: “Obrigado por nos presentear com o seu talento e sua dedicação ao nosso movimento funk. O seu legado continuará vivo em nossos corações e em nossos lindos registros televisivos”, comentou.