Projeto Sub Online apresenta festival de monólogos de artistas do DF

Hugo Rodrigues é um dos participantes do festival de monólogos do proto Sub Online - (crédito: Gabi Cerqueira )

O projeto Sub Online apresenta, até 17 de setembro, um festival de monólogos que promete divertir o público. Ao todo, 20 vídeos foram selecionados e serão transmitidos, gratuitamente, no IGTV do Sub. A seleção de roteiros de artistas do DF ocorreu entre junho e julho de 2021 e todos os selecionados foram contemplados com ajuda de custo de R$ 300 para participação.



A programação é diversa, com roteiros que passam pela comédia e pelo documental, trazendo temas que vão desde o cotidiano remodelado pela pandemia até o folclore, passando também por temas complexos como pertencimento, ocupação das cidades e dinâmicas do DF.



Pensado inicialmente para ocorrer na Sala Conchita de Moraes, no subsolo do Conic, o projeto se adaptou ao formato on-line para respeitar as medidas sanitárias necessárias para prevenção ao contágio da covid-19.



Será transmitido um vídeo por cada dia da programação, até 17 de setembro, mas ficarão disponíveis em formato on-demand no Instagram do Sub. Confira as atrações:



AGOSTO

06/08 - Roberto Medina - Outrar-se

09/08 - Erika Mesquita - Cabe Sim!

11/08 - Hugo Rodrigues - A história do onze de setembro

13/08 - Lais Fong - Entre(linhas) de mim

16/08 - Pedro Caroca - Cocóncertino

20/08 - Logan George - O início, o fim e o meio

23/08 - Ana Behibak - Tragam-nos suas cores

25/08 - Tiago Vieira - COVID Loko - A verdade por trás da pandemia

27/08 - Letícia Rick - Existe Amor?

30/08 - Rodrigo Queiroz - Um rolê no folclore nacional Tupi-guará



SETEMBRO

01/09 - Francisco Emmanuel - Cartas

03/09 - Pedro Ribeiro - Lá do Alto

06/09 - Marcelo Grossi - Alt+Plano

08/09 - Luiz Leão - Gisberta em alguns minutos

10/09 - Andava Diva - Natal fora de época

13/09 - José Ernandes - [IN] Cômodos

15/09 – Érika Caroli - Parti[N]do

17/09 – Raíssa Gregori - Dulcina me disse



Festival de Monólogos do projeto Sub Online

Até 17 de setembro, pelo Instagram do Sub. Gratuito.