Com covid-19, Eduardo Moscovis é internado no Rio de Janeiro

O ator Eduardo Moscovis está internado com COVID-19, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, segundo informações do colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.

Moscovis está no mesmo hospital onde estiveram Paulo Gustavo e Luciano Zsafir. O ator tem 53 anos e seu quadro de saúde evolui bem, segundo informações.







O artista fez sucesso em várias novelas da TV Globo, como O cravo e a rosa e Por Amor. Recentemente, Eduardo encarnou o violento policial Brandão, da série Bom dia, Verônica da Netflix. Ele foi destaque em Bom dia, Verônica e no filme Pai em dobro, ao lado de Maisa.

O Cravo e a Rosa fez sua estreia na TV Globo em 26 de junho de 2000, há 20 anos. A novela das seis, escrita por Walcyr Carrasco, trouxe Adriana Esteves e Eduardo Moscovis como o casal protagonista, formado por Catarina e Petruchio.



A produção fez tanto sucesso que teve 220 capítulos, 114 a mais do que o previsto inicialmente, chegando ao fim em nove de março de 2001 e alcançando média de 30 pontos de audiência, de acordo com o Estadão.



Em entrevista ao Estadão, na época, Moscovis analisava a boa aceitação do público: "É mérito da adaptação que Walcyr fez da Megera Domada. Quando soubre que a novela ia esticar, eu me perguntei como faríamos para sustentar o interesse pelo casal.

"Aí conta a habilidade do Walcyr para alimentar a história sem criar 'barriga' e estimular o elenco. Ninguém fala 'Ah, não, vamos gravar isso de novo'. Ele sabe graduar a aproximação e a repulsa entre Petruchio e Catarina", disse o ator.