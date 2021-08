Sessão da tarde: ‘Te amarei para sempre’ é exibido nesta segunda (9/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros. Pictures/ Divulgação)

Henry Detamble conheceu Clare Abshire quando tinha apenas seis anos, em um campo perto da casa de seus pais. Logo eles se tornaram grandes amigos, avançando para confidentes e, depois, amantes. Só que há um problema: o futuro de Clare é o passado de Henry. Ele é um viajante do tempo, devido a uma modificação genética rara que o faz levar a vida sem saber em que época estará.

O fato de Henry conhecer o futuro sempre incomodou Clare, mas agora a situação se inverteu. Quando Henry volta no tempo para encontrar Clare aos seis anos, é ela que, em sua fase adulta, sabe qual será o futuro de seu amado. Este é o enredo de Te amarei para sempre, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (9/8).

O filme conta com a participação dos atores Eric Bana, Arliss Howard, Ron Livingston e Rachel Mcadams no elenco e é baseado no livro A mulher do viajante do tempo, de Audrey Niffenegger

Confira o trailer: