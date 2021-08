Deus é bom', diz Rihanna sobre se tornar bilionária

Após a Forbes divulgar que Rihanna se tornou bilionária recentemente, a cantora comentou seu novo status financeiro. Segundo a revista, ela tem um patrimônio avaliado em US$ 1,7 bilhão, aproximadamente R$ 8,8 bilhões na cotação atual.

Ela foi questionada por um paparazzi do canal 247PAPSTV enquanto atravessava uma rua, e teve sua reação filmada. “Rih, bilionária que se fez sozinha. O que isso significa para você?", perguntou o jornalista.



"Deus é bom, cara", respondeu a artista, dando uma gargalhada. Veja o vídeo do momento, abaixo:

Rihanna on being named a Bilionaire by Forbes: “God is good.“ Captured by @247PAPSTV pic.twitter.com/ilZw1BfDTD