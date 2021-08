Pai de Zilu Camargo morre vítima de covid-19 e empresária é impedida de se despedir

Ed Estado de Minas

(crédito: Redes sociais)

O pai da empresária Zilu Godoi, ex esposa do cantor de música sertaneja Zezé Di Camargo, faleceu às 3h da última madrugada em decorrência da covid-19. Antes disso, ela havia exposto o seu desespero com o estado de saúde de seu Geraldo. Depois de ser detonada por comparecer em festa nos EUA mesmo com após saber das notícias negativas sobre sua família, Zilu não pôde vir ao Brasil para acompanhar o quadro clínico do pai, que acabou não resistindo à uma série de implicações.

Tudo começou quando Geraldo Godoi, de 89 anos, sofreu uma queda que o causou perfuração no pulmão e fratura nas costelas. Ao ser internado, foi descoberto ainda que o pai da empresária, que sofreu recentemente uma derrota judicial na Justiça para Zezé, estava com o vírus que já matou mais de 560 mil brasileiros. Ao publicar uma foto abraçada com Geraldo, que estava internado no Hospital Ruy Azevedo, em Goiânia, onde morreu, ela chegou a escrever:

"Dia dos pais se aproximando, e meu coração dilacerado em dor! Infelizmente meu pai sofreu uma queda, fraturou três costelas e teve um dos pulmões perfurado. Ao ser hospitalizado, foi diagnosticado com Covid-19 Desde então, nossa luta tem sido intensa", começou.

Sobre não poder voltar ao Brasil, Zilu explicou que está em processo migratório nos Estados Unidos, o que a proíbe de voltar ao Brasil até que tudo esteja resolvido. Entubado desde quinta-feira (05), Geraldo não terá velório devido à causa de sua morte, conforme informado no comunicado oficial publicado há pouco nas redes de Zilu:

"Zilu Godoi agradece as orações e o apoio de todos que se solidarizaram nesse momento difícil, mas infelizmente, o Sr. Geraldo Godoi faleceu nessa madrugada, às 3h da manhã em decorrência e complicações da Covid-19! Não haverá velório e o enterro será restrito apenas à poucos familiares. Gratidão".

Confira o post na íntegra:

Em um pronunciamento em seu Instagram no último final de semana, Zilu fez um apelo desesperador, pedindo para os fãs orarem por seus pais, que testaram positivo para a Cov1d-19. A influenciadora contou que o pai chegou a ser internado e ela está muito preocupada com seu estado de saúde, já que ele é idoso:

"Só quero que vocês orem pelo meu pai, pela minha mãezinha, que os dois já têm idade. Meu pai está com 89 anos e minha mãe com 87, os dois estão com Covid. Meu pai está internado no oxigênio, minha mãe não precisou internar, mas está melhor", desabafou Zilu em um vídeo nos Stories.

Além dos pais, a ex esposa de Zezé Di Camargo também revelou que uma amiga e uma funcionária também testaram positivo para o vírus: "E a Maria, que trabalhou comigo mais de 20 anos, também está internada com Covid, então está um caos. Que peçam a Deus pela vida deles e que logo, logo essa maré passe e tudo volte ao normal. Essa força positiva que vocês têm me ajuda muito".

Zilu também já tinha sido diagnosticada com o vírus há alguns meses, mas se recuperou bem, apesar de ter passado muito mal, segundo seus relatos. A ex esposa de Zezé Di Camargo perdeu até o nascimento da sua neta em março deste ano, já que estava de isolamento. No entanto, a socialite que mora nos Estados Unidos não voltou mais para o Brasil desde que foi derrotada por Zezé Di Camargo nos tribunais.