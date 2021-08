Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com covid-19

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Um dos casais mais queridos da televisão brasileira, Tarcísio Meira, 85 anos, e Glória Menezes, 86, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo após serem diagnosticados com covid-19, na sexta-feira (06/08).



As informações são da colunista Fábia de Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a publicação, o veterano está intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital e deve passar por hemodiálise.

Em estado menos grave que o marido, Glória está internada na unidade de saúde, em um quarto particular e sendo acompanhada por uma equipe médica.

Casados desde 1962, ambos receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus em fevereiro deste ano, já a segunda dose foi aplicada em março em Porto Feliz, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila América no interior de São Paulo, onde se isolaram durante a pandemia.

Após mais de 50 anos de TV Globo, o casal foi dispensado pela emissora carioca em setembro de 2020.



Os dois são pais do também ator Tarcísio Filho, 58 anos. Menezes também é mãe de Amélia Brito, 64, e João Paulo Brito, 62, da união com Arnaldo Brito.