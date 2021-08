Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (10/8)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Histórias diferentes



Data estelar: Mercúrio e Júpiter em oposição; Lua cresce em Virgem



Todo ser humano é dotado de discernimento, porém, não é todo mundo que o utiliza, porque requer esforço e a aceitação de que o cenário que se apresenta não seja linear e simples, de uns contra outros, de mal e bem, de oposição entre razão e emoção.

Se usasses o discernimento, te livrarias de enormes preocupações e a ansiedade não te castigaria tanto, porque distinguirias, pelo teu esforço e tensão, a diferença entre o que experimentas como resultado de teus processos psíquicos individuais, e aquilo que sentes porque fazes parte de um mundo que se encontra num momento histórico crucial.

Tua história pessoal e a história do mundo se entrelaçam, mas têm dimensões diferentes. Se personalizas algo que é do mundo, a ansiedade te parecerá insuperável. Se projetas tua psique individual ao cenário do mundo, carecerás de imparcialidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Se o entusiasmo não se transforma em ação eficiente, em algum momento resultará em decepção. Este é o momento em que sua alma precisa estar atenta a isso, para que a energia entusiasta se torne ação prática. Aí sim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Sempre que você estiver num movimento de imposição de sua vontade, o que é um legítimo direito seu, é importante medir as consequências, porque elas serão o justo pagamento pela atitude que você tomar. Equilíbrio.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As palavras só têm valor real quando se transformam em práticas e podem ser visualizadas através do exemplo vivo. Enquanto isso não acontecer, são brilhantes e sedutoras, mas não criam raízes na realidade. Isso não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



A dificuldade de todo entendimento é que normalmente as pessoas não dialogam com sinceridade, elas apenas querem que suas razões sejam validadas para continuarem se escondendo por trás de uma máscara de fingimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite agregar peso ao que não precisa mais. Deixe de lado o excesso de dramatização e use a razão para observar com imparcialidade tudo que acontece e, principalmente, seu papel no meio de todas as histórias. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazer o necessário nem sempre é fazer o que se deseja. É importante você fazer essa distinção, porque será a base das escolhas que você tenha de fazer neste momento. Desejos e necessidades, a base do destino.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As circunstâncias da atualidade falam mais alto do que sua vontade e seus planejamentos, e não parece haver, de imediato, nada que possa ser feito, a não ser aceitar a corrente de acontecimentos e se adaptar a ela.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O que seja bom para a maioria das pessoas envolvidas é o que deverá ser feito. Qualquer outra alternativa seria um desvio da rota disponível neste momento e, por isso, acarretaria problemas e agregaria distorções.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Você quer fazer a diferença? Então, se dedique a entrar em ação enquanto todas as outras pessoas continuam argumentando e prometendo mundos e fundos. Só a ação resolve, todo o resto é distração contraproducente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



O que importa não é quem está com a razão, ou que argumentos são os mais brilhantes. O que importa é que a ação há de ser empreendida para solucionar as questões que levam as pessoas a se envolverem em argumentações.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



As coisas que andam acontecendo deixam sua alma com a pulga atrás da orelha, desconfiada de que, por trás das aparências, outro jogo esteja sendo jogado. Valerá a pena investigar, porém, sem segundas intenções.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Apesar de sua alma não querer ouvir o que lhe é dito, um pouco mais de boa vontade de sua parte seria bem-vinda. Este é um momento de duros reconhecimentos, uma oportunidade que não há de ser desperdiçada. Em frente.