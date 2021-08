Sessão da tarde: ‘MIB - Homens de preto 3’ será exibido nesta terça (10)

CB Correio Braziliense

O terrível Boris, o Animal foi capturado no passado pelo agente K e na época perdeu o seu braço. Vivendo na prisão lunar de segurança máxima, o alienígena consegue bolar um plano de fuga para dar andamento ao seu objetivo de recuperar o membro de seu corpo e ainda acabar com K de uma vez por todas.

Para isso, ele pretende viajar no tempo e mudar o rumo da história. Para evitar que ele triunfe em seu plano maligno, o agente J também volta ao passado e lá encontrará os jovens agentes K e O, descobrindo segredos que mudarão sua vida e a amizade de ambos. Juntos, eles irão lutar para deter o perigoso assassino de uma vez por todas. Este é o enredo de MIB - Homens de preto 3, filme exibido na Sessão da tarde desta terça (10/8).

O filme conta com a participação dos atores Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg e Bill Hader no elenco.

