Yann Tiersen lança último single do próximo álbum

O músico multi-instrumentista Yann Tiersen lançou a última amostra do que está por vir no seu próximo álbum, Kerber, com lançamento marcado para 27 de agosto. Dirigido por Murat Gökmen, que criou o hipnotizante vídeo da sessão ao vivo de Poull Bojer, o clipe de Ker Yegu dá mais informações sobre a vida e o povo da ilha bretã de Ushant, a qual Tiersen chama de casa.

Kerber tem o nome de uma capela em uma pequena vila na ilha, e cada faixa do álbum está ligada a um local, mapeando a paisagem imediata que circunda a casa de Tiersen. O novo projeto é um novo capítulo no trabalho do artista bretão, que começa com seu material mais abertamente eletrônico até o momento. Fiel à abordagem sutil e repleta de nuances de Tiersen, Ker Yegu não é uma música dançante com uma reviravolta, mas sim um mundo eletrônico texturizado, altamente imersivo e cuidadosamente construído.

No dia anterior ao lançamento do álbum, Yann Tiersen transmitirá uma performance única ao vivo de Ushant, na qual ele levará os espectadores a uma jornada social e visual pela ilha. Yann Tiersen: Kerber - The Film será transmitido exclusivamente no LIVENow às 15h (Horário de Brasília), em 26 de agosto. Ingressos disponíveis em yanntiersen.live-now.com.

Ainda este ano, uma turnê mundial começará na América do Norte, com shows na Europa confirmados para 2022. As datas incluem uma apresentação no Roundhouse de Londres, no Royal Concert Hall de Glasgow e no Bridgewater Hall de Manchester em fevereiro do próximo ano.



Confira o clipe de Ker Yegu: