Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (11/8)

OQ Oscar Quiroga

"Influencers"



Data estelar: Mercúrio ingressa em Virgem; Lua Vazia das 8h23 até 17h09



Melhor seria que todos tivéssemos margem de manobra existencial para decretar que hoje seja feriado, um tempo para nos dedicarmos ao bem viver, praticando a ciência da despreocupação, que é a imposição da vontade sobre as circunstâncias.

Em geral, nossos humores flutuam ao sabor das circunstâncias, mas isso só é assim porque renunciamos a fazer uso de nossa força de vontade que pode, e em muitos casos deve, ser maior do que o cenário em que estivermos inseridos. Sim, em parte nós somos influenciados pelo meio ambiente, mas a outra parte é também verdadeira, nós podemos exercer influência sobre as circunstâncias.

Por isso, se tu queres ser “influencer”, tu só merecerás esse título quando tua vontade seja maior do que as circunstâncias. Se assim não for, tu não passas de uma alma influenciada.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Todas as potencialidades que se manifestam neste momento são apenas sementes que, se não forem devidamente cuidadas, não darão resultado algum. Nada se cria com entusiasmo apenas, mas com muito trabalho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Já que é para fazer sua vontade, tenha, pelo menos, a gentileza de que a realização dessa sirva a mais pessoas além de você. Os resultados da imposição da vontade podem ser construtivos ou destrutivos. Qual é sua escolha?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Suas palavras são reflexo de raciocínios brilhantes e, por isso, são admiradas pelas pessoas. Procure usar esse poder para ir mais além do que o simples discurso, para que suas palavras se transformem em realidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Há coisas sérias que precisam ser conversadas aberta e francamente, mas você deve se lembrar que essas posturas não são comuns. O comum é que todas as pessoas envolvidas mintam e finjam normalidade. Difícil.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se você contabilizar racionalmente seus recursos, perceberá que há muito mais daquilo que os dramas querem aceitar. Procure ser o mais racional possível nesta parte do caminho, para não agregar peso ao que não precisa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cedo ou tarde, alguma atitude você tomará e, cá entre nós, melhor será que seja cedo do que tarde. O tempo não espera por ninguém, e quando algo precisa acontecer, a vida se encarrega de atropelar os acontecimentos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Considere que este é apenas um momento, e que passará sem deixar rastros se você evitar dramatizar as limitações que este impõe. Sua vontade é, temporariamente, menor do que as circunstâncias. Só resta se adaptar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você pode puxar a sardinha para o seu lado tudo quanto quiser, mas este é um momento em que tal atitude não traria os resultados satisfatórios de qualquer outro momento. Agora, o bem da maioria há de prevalecer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Demonstre sua força através da ação, porque falar, qualquer pessoa consegue falar e ganhar tempo com argumentações, porém, poucas e muito especiais são as pessoas que se dedicam a fazer enquanto as outras falam.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Demonstre sua força colocando em prática, o mais rapidamente possível, aquilo que você quer fazer valer através de argumentações. Conversar é lindo, porém, muito improdutivo neste momento. Só a ação resolve.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Para você verificar se suas suspeitas levam a alguma descoberta, ou se precisam ser descartadas sumariamente, você precisa observar tudo com imparcialidade e, principalmente, não pretender somente confirmar as suspeitas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Quando você precisa de ajuda, como agora, em geral você se fecha e toma distância de todos. Faça diferente desta vez, porque a oportunidade disponível é descobrir que há pessoas que se importam com você.