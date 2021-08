Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (12/8)

OQ Oscar Quiroga

A longa transição



Data estelar: Lua cresce em Libra



As Eras Astrológicas se manifestam através do que se chama de “espírito do tempo”, uma arquitetura mental que se torna fundamento da civilização e de sua complexa trama de relacionamentos sociais. Atualmente estamos na transição da Era de Peixes para a de Aquário, que finalizará no ano 2.340.

Enquanto a transição perdurar, a força da renovação, o novo espírito do tempo, continuará em conflito com tradições às quais nos agarramos, porque nos são queridas, já que as coisas “sempre” foram assim. A transição atual é o movimento que vai das paixões que impedem a convivência das diferenças e alimentam o ódio, na direção das razões que promovam liberdade, respeito e confiança.

Enquanto isso, só o realismo honesto de nossos raciocínios nos brindará com consenso, para nos proteger da divisão e do confronto.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Os enfrentamentos hão de acontecer pura e exclusivamente para tudo ficar às claras, porque ninguém merece acompanhar você sem ter ideia objetiva de suas pretensões e objetivos. Procure abrir o jogo e compartilhar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Há momentos em que a alma precisa se adaptar ao que acontece, deixando de lado, temporariamente, qualquer vontade que estiver em marcha. Lutar contra o inevitável não seria sábio, melhor se adaptar. Aí sim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Passar bons momentos é alimento essencial para a alma. Na civilização essa atitude pareceria ser contrária ao movimento produtivo, porém, se a alma não passa bons momentos, nem produzir bem ela consegue. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



A real independência não é financeira. A real independência é você construir um tipo de bem-estar que se sustente a despeito de acontecerem coisas que o derrubariam. Ser maior do que as circunstâncias, isso sim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aproveite os momentos leves e descontraídos que acontecerem, desfrute da alegria que se manifesta espontaneamente, sem razão aparente. Isso equilibrará perfeitamente o jogo, que andou bastante denso nos últimos dias.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A medida de segurança que você precisa para acalmar a ansiedade está totalmente disponível e de imediato. Porém, a ansiedade é louca e inconformista, quer que você se irrite com as perspectivas ainda imaginárias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As limitações não são para sempre, elas se apresentam com força tamanha que parecem ficar para sempre. Porém, o tempo é sábio, e demonstra que tudo é passageiro, que as coisas que limitam não ficam para sempre.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora é o momento de tomar distância e de observar os acontecimentos como se você estivesse na plateia assistindo a um filme, no qual você também faz parte do elenco. Isso lhe dará tempo para tomar decisões.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Nem sempre é possível manter por perto as pessoas que representam a perspectiva de amizade, de laços de colaboração e solidariedade. Este é o momento de você tentar reconexão e reaproximação. Isso sim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Agora é hora de fazer, pensar menos e fazer mais, sem importar os resultados, porque enquanto você estiver em ação, se algo não sair do jeito desejado, pelo menos haverá a chance de fazer a correção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Procure pensar grande, abrir seu pensamento para ampliar as perspectivas. Isso ajudará sua alma a não ficar presa a detalhes que distorcem tudo que acontece, quando vistos sem amplitude de percepção. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Tudo está muito mais enrolado do que deveria, mas é o que temos, por enquanto. Por isso, não se detenha a ruminar como as coisas deveriam ser, procure se adaptar e fazer o melhor com o que a realidade manifesta. Aí sim.