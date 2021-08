Instagram tira do ar cartaz do novo filme de Almodóvar por conter foto de seio feminino

AF Agence France-Presse

(crédito: Instagram/Reprodução)

O cartaz do novo filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, "Madres paralelas", que mostra um mamilo derramando uma gota de leite, foi do Instagram por desrespeitar as condições de uso, até ser publicado novamente pouco depois.

"Você deveria ter vergonha, Instagram", denunciou o autor do cartaz, o designer espanhol Javier Jaén, reproduzindo uma captura de tela da rede social, que explicou a retirada da imagem na segunda-feira por não respeitar suas regras de uso.

No pôster, vê-se o mamilo e a gota de leite dentro do contorno de um olho, sobre um fundo vermelho, dando ao conjunto a aparência de um olho derramando uma lágrima.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Javier Jaén (@javier_jaen)

"Como era de se esperar @instagram retirou o cartaz que fizemos para o último filme de Almodóvar #madresparalelas. Vou postar de novo. Obrigado por compartilhar", insistiu o designer, que voltou a publicar a arte em sua conta no Instagram, onde ainda permanecia nesta terça-feira.

O Instagram, que pertence ao grupo Facebook, é regularmente acusado de exagerar na remoção automática de imagens, no âmbito de sua política contra conteúdo pornográfico.

Procurado pela AFP, a produtora de Almodóvar não quis comentar o ocorrido.

"Madres paralelas" estreia em 10 de setembro nos cinemas espanhóis. Antes, porém, abrirá o 78º Festival de Cinema de Veneza, que acontece de 1º a 11 de setembro.