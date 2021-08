Tantas Palavras

CB Correio Braziliense

ARCADAS DO LARGO SÃO FRANCISCO

No meio desta Casa vive a liberdade,

Nas luzes de Castro Alves e de Rui Barbosa. E neste chão comum, explodem tempestades, Que tornam as Arcadas sempre luminosas.

Se sentimos, no peito, em busca da verdade, Tua heróica pancada, firme e carinhosa,

Já não há de morrer, eterna mocidade,

Tua folha dobrada, em sonhos, gloriosa.

Fortaleza de heróis, espaço aberto ao grito, Teu brado de protesto abala o infinito,

E afirma os postulados da Democracia.

Neste teu território o Estado é de Direito,

No combate à injustiça, ao crime e ao preconceito, Oh! Minha sempre nova e velha Academia!

Souza Prudente

Ex-membro da Academia de Letras das Arcadas do Largo São Francisco e do Centro Acadêmico XI de Agosto (USP)