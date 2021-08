Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (13/8)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Passado, presente, futuro



Data estelar: Marte e Saturno em quincunce; Lua cresce em Libra



Atualmente, como em todas as épocas, todos nós tentamos nos adaptar ao mundo em que vivemos, e isso implica conflitar com o que nos parece errado, buscando um caminho para nosso bem viver. Talvez estejamos fazendo tudo errado e, daqui a mil anos, quando olharem nosso tempo atual, nos julguem com severidade, por termos provocado distorções.

Porém, esse pessoal do futuro será injusto conosco, porque não estão presentes aqui e agora, tendo de lidar com as dores e alegrias decorrentes de nosso alcance de entendimento. Tão injusto quanto isso é que nós julguemos e condenemos nossos ancestrais pelo modo de vida que levavam, porque o que hoje entendemos como muito errado, à época era apenas o que se podia fazer. É distorcida e equivocada a postura de quem julga o passado com o entendimento de hoje.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Enquanto tudo ficar muito claro e transparente para todo mundo, não haverá conflitos nem enfrentamentos, porque todas as pessoas envolvidas se sentirão fazendo parte de algo que elas compreendem muito bem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



De vez em quando, como agora, as circunstâncias são mais fortes do que sua vontade e, por isso, cabe se adaptar a elas. Porém, se você, mesmo assim, quiser impor sua vontade, saiba que isso será mais difícil do que nunca

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Chegou a hora de você escolher alguma, dentre as opções disponíveis, para sua alma se divertir e passar bons momentos, e se isso puder ser feito na companhia de alguém, então será perfeito. Planeje e faça.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Sentir-se bem é fundamental, e não é algo que deva depender do cenário nem muito menos das circunstâncias. Procure construir o bem-estar de forma independente de qualquer coisa que aconteça. Isso é independência.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A leveza há de ser desfrutada, mesmo que aconteça no meio de situações graves e, talvez, principalmente sob essas circunstâncias. De que vale pesar o humor quando o ambiente já está pesado o suficiente? Nada!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Conformismo não é muito recomendável, porém, quando a ansiedade quer morder sua alma e a deixar nervosa, a melhor resposta para ela silenciar é você desfrutar de tudo que está ao seu alcance e se conformar. Aí sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As limitações não são eternas, podem até durar tanto tempo que pareçam ser para sempre. Porém, o tempo passa e as coisas mudam, e o que principalmente muda é sua atitude em relação ao cenário. Isso é o mais importante.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você precisa observar os acontecimentos com a maior amplitude possível e, para isso, tomar distância seria a melhor atitude. Procure julgar com imparcialidade o que as outras pessoas fazem, isso ajudará muito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Faça a reconexão com todas essas pessoas que, outrora, faziam parte de seu círculo de amizades, mas que foram ficando para trás ao longo do tempo, por diversas razões. Tente a reconexão, isso gerará interesse.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Fazer sem pensar não seria um conselho sábio, porém, há momentos em que por muito pensar se acaba fazendo menos do que se poderia. Portanto, faça o que estiver ao seu alcance, mesmo que de forma atrapalhada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



O melhor que você pode fazer agora é tentar ampliar o máximo possível sua percepção dos acontecimentos em marcha, porque isso lhe brindará com paz de espírito e preparará você para a luta que se desenvolve.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



As condições da atualidade são limitantes, e sua alma se sente vulnerável e frágil diante do cenário que se apresenta. Porém, esse veneno que parece destruir você é o remédio necessário para sua alma se fortalecer.