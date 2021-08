Temporada de "American Crime Story" sobre Clinton ganha 1º trailer

Td Talita de Souza

(crédito: FX/Reprodução)

O primeiro trailer oficial da temporada de American Crime Story que aborda o escândalo que levou ao processo de impeachment do então presidente dos Estados Unidos Bill Clinton foi divulgado nesta quinta-feira (12/8). A rede FX, responsável pela produção, publicou no perfil do Twitter o teaser que foca na ex-estagiária Monica Lewinsky. Confira:

FX’s award-winning series returns. Watch the OFFICIAL TRAILER for Impeachment: American Crime Story - starring Sarah Paulson as Linda Tripp and Beanie Feldstein as Monica Lewinsky. Premieres September 7, only on @FXNetworks. #ACSImpeachment pic.twitter.com/OlRd1fQnaX — American Crime Story FX (@ACSFX) August 12, 2021

A série também ganhou data de estreia. Nos Estados Unidos, a partir de 7 de setembro, no canal FX, é possível assistir a obra estrelada por Sarah Paulson (Ratched), como Linda Tripp, e Beanie Feldstein (Lady Bird), como Monica Lewinsky. Linda, que faleceu em abril de 2020, é considerada peça-chave para o escândalo que envolveu Clinton.

Amiga de Monica, ela gravou as ‘confissões’ da ex-estagiária sobre os encontros com o ex-presidente, além de convencer a amante a manter o famoso (e pavoroso) vestido azul manchado pelo sêmen do presidente.

Sarah Paulson aparece irreconhecível como Linda Tripp, amiga de Monica e uma das peças-chave para o escândalo que envolve o presidente Bill Clinton (foto: FX/Reprodução)

As peças foram entregues por Linda ao promotor que investigava Clinton por suspeita de corrupção e, depois, por assédio sexual, Kenneth Starr. Ele usou as provas para acusar o ex-presidente de perjúrio, por negar ter tido relações com a ex-estagiária. No fim, todo o caso levou ao processo de impeachment de Clinton no Senado, no qual foi absolvido em 1999.

Além de interpretar um papel emblemático, Sarah Paulson também é uma das produtoras da temporada, ao lado da própria Monica Lewinsky. Já Clive Owen (Closer - Perto demais) atuará como Bill Clinton. A direção fica por Michael Uppendahl, que já dirigiu Fargo, Mad Men e The Walking Dead.

Confira abaixo a sinopse oficial da temporada:

"Impeachment: American Crime Story é uma minissérie que examina a crise nacional que levou ao primeiro impeachment de um presidente norte-americano em mais de um século. Ele conta a história por meio do olhar das mulheres no centro do evento: Monica Lewinsky (Beanie Feldstein), Linda Tripp (Sarah Paulson) e Paula Jones (Annaleigh Ashford). Todas elas foram arremessadas no holofote público durante um período de rancor partidário corrosivo, políticas sexuais em mudança e alternância no cenário midiático. A série mostra como o poder ergue alguns e dispensa outros nos corredores das mais sagradas instituições"