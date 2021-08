Sessão da tarde: ‘O que de verdade importa’ é exibido nesta segunda (16)

CB Correio Braziliense

Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres. Ele trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável: pagar todas as dívidas de Alec, desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por um ano.

Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase em sua vida, agora em um novo país e prestes a conhecer mais sobre sua família e a si mesmo. Este é o enredo de O que de verdade importa, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (16/8).

O filme conta com a participação dos atores Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García e Jonathan Pryce no elenco.

Confira o trailer: