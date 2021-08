IB Isabela Berrogain*

(crédito: Rafael Rigon)

Sempre presente nos palcos e nos backstages dos teatros, o ator, diretor e humorista Rafael Pimenta foi obrigado a enfrentar diversos desafios ao longo da pandemia. Em cartaz no Teatro Cacilda Becker no início da pandemia, com sessões lotadas da novela teatral Mal de família, Pimenta se viu forçado a mudar os planos da carreira artística devido ao isolamento social.

Com o fechamento dos teatros, o humorista decidiu focar em conteúdos voltados para a internet. De 2020 para cá, Pimenta criou a Enciclopédia do teatro impossível, podcast que conta a história do teatro através de peças fracassadas, o Confessionário on-line, seriado sobre um padre que começa a atender devotos virtualmente, e ainda realizou uma série de lives no Instagram em que ensaiava uma cena por dia do clássico literário Hamlet.

“Durante esse tempo, eu fui forçado a adaptar a linguagem e encontrar uma maneira de continuar produzindo, de continuar dialogando, porque o teatro, de certa forma, é a linguagem que eu tenho para me comunicar com as pessoas, com o mundo”, explica Rafael Pimenta em entrevista ao Correio.

“Eu entendo o mundo muito pelo teatro, é um recurso que me permite conviver com as pessoas, dialogar, então ficar longe dos palcos era como me sentir anulado, atrofiado, sem ter capacidade de dizer as coisas que me passavam. Levou um tempo até dar uma acostumada, até entender o que estava acontecendo”, relembra.

Apesar dos múltiplos projetos, Pimenta confessa que, no início da pandemia, acreditava que não era possível fazer rir. No entanto, com o passar do tempo e com a prática, o artista compreendeu a importância do humor em meio à tragédia. “Numa situação de vida ou morte, é realmente muito complicado falar de riso, de comédia, mas ao mesmo tempo, o riso é uma coisa vital. As pessoas precisam rir mesmo em frente à tanta morte, a um período tão sombrio”, opina.

Agora, adaptado ao chamado novo normal, Rafael Pimenta tem planos de gravar a segunda temporada do podcast Enciclopédia do teatro impossível, ainda sem previsão de estreia. Porém, o objetivo principal do artista continua sendo levar humor para o público, independente da plataforma. “O riso nos leva à reflexão. O riso nos leva a estados de espírito onde nós podemos repensar tudo”, finaliza.



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel