Ashton Kutcher e Mila Kunis brincam com debate sobre dar banho ou não em filhos todo dia

Dar banho ou não dar banho? Essa é a questão que está sendo amplamente debatida, depois que o casal de Hollywood Ashton Kutcher e Mila Kunis revelaram que não davam banho completo em seus filhos todos os dias.

"Eu não era aquela mãe que dava banho em meus filhos recém-nascidos", disse Kunis ao podcast Armchair Expert no mês passado.

"Se você vê sujeira neles, limpa", acrescentou Kutcher. "Do contrário, não faz sentido."

Os comentários do casal causaram uma grande reação de muitas pessoas online, mas agora eles zombaram da polêmica em um novo vídeo pulicado no Instagram.

A dupla brincou com o debate depois que várias outras celebridades e milhares de seguidores de suas mídias sociais discutiram sobre a frequência com que os pais deveriam lavar seus filhos (e a si próprios).

Como isso tudo começou?

Um debate sobre a abordagem do casal em relação à higiene começou em julho, depois que o apresentador de podcast Dax Shepard disse à sua colega apresentadora Monica Padman que usar sabonete todos os dias retira do corpo parte de seus óleos naturais.

"Eu não tive água quente quando era criança, então não tomei muito banho de qualquer maneira", disse Kunis, referindo-se à sua infância na União Soviética.

"Mas quando eu tive filhos, também não os lavava todos os dias. Eu não era aquela mãe que dava banho nos meus recém-nascidos - nunca", acrescentou ela.

A atriz de Cisne Negro e Ressaca de Amor, que também dublou Meg Griffin em Family Guy, acrescentou que lavava o rosto duas vezes por dia.

Kutcher disse que ele lavava "axilas e virilha diariamente" e jogava água no rosto depois de um treino "para tirar todos os sais".

A atriz Kristen Bell, que tem duas filhas com Dax Shepard, disse mais tarde ao The View: "Sou uma grande fã de esperar pelo fedor. Depois que você sente o cheiro, essa é a forma da biologia de avisar que você precisa de limpeza... Então, eu não odeio o que [Kunis e Kutcher] estão fazendo."

Quem participou?

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson é um lutador aposentado, estrela do cinema de Hollywood e entusiasta de banhos

Em uma reação na época, o ator e ex-lutador profissional Dwayne "The Rock" Johnson disse que era a favor de um banho diário.

"Não, eu sou o oposto de uma celebridade que 'não se lava'", tuitou. "Banho (frio) quando eu saio da cama para começar meu dia. Banho (morno) depois do meu treino, antes do trabalho. Banho (quente) depois que eu chego em casa do trabalho. Lavo o rosto, lavo o corpo, esfrego e eu canto (fora do tom) no chuveiro. "

Jason Momoa, estrela de Aquaman, concordou com essa postura de banho todo dia, dizendo ao Access Hollywood: "Não estou começando nenhuma tendência, eu tomo banho, acredite, eu tomo banho. Sou Aquaman, estou na água, não se preocupe com isso. Eu sou havaiano, tenho a água salgada comigo, tudo bem."

A rapper Cardi B tuitou: "E as pessoas dizendo que não tomam banho? Está dando coceira", adicionando um emoji com expressão de suspeita ao post dela.

No entanto, o ator Jake Gyllenhaal confessou que achava "tomar banho menos necessário", acrescentando: "Eu também acho que existe todo um universo em torno de quem não toma banho que também é muito útil para a manutenção da pele, e nós naturalmente nos limpamos."

O ator Terry Crews encontrou um meio termo, comentando: "Em primeiro lugar, se você não chegou a suar, não precisa tomar banho. Mas passo o dia todo suando, o tempo todo, correndo e trabalhando fora, e não é bom... Então eu tenho que ficar limpo."

E o novo vídeo de Ashton e Mila?

Em um vídeo publicado na página do Instagram de Kutcher, o casal pode ser visto em seu banheiro enquanto um de seus dois filhos pequenos, fora de cena, está no chuveiro.

"Você está colocando água nas crianças?", Kutcher perguntou a Kunis, brincando. "Você está tentando derretê-los? Você está tentando feri-los com água? Isso é ridículo. O que está acontecendo?"

Kunis tenta abafar o riso após os comentários irônicos do marido, dizendo: "Estamos dando banho em nossos filhos."

"É a quarta vez esta semana", respondeu Kutcher. "Seus óleos corporais serão destruídos."

O ator legendou o vídeo: "Essa coisa de banho está fora de controle."

Com que frequência você deve se lavar?

"Olá! Você poderia me dizer quantas vezes eu devo usar este chuveiro?"

Muitas pessoas tomam banho diariamente. No entanto, se você não estiver fazendo nada muito cansativo, pode tomar banho dia sim, dia não, não cheirar mal e garantir que sua pele retenha os óleos vitais que o excesso de lavagem elimina.

Não existe uma regra rígida para isso, embora os dermatologistas concordem que, como sociedade, tomamos banho com muita frequência.

Todas as peles são diferentes e se, por exemplo, você se exercita todos os dias, é importante tomar banho após cada treino ou você pode começar a cheirar mal.

Os pés são a exceção aqui. Especialistas recomendam lavar os pés com sabão neutro (especialmente entre os dedos) todos os dias e secá-los bem depois.

Com crianças e bebês recém-nascidos, o banho diário pode fazer mais mal do que bem à pele delicada.

A Academia Americana de Dermatologia diz que um banho diário é bom para crianças de seis a 11 anos, mas que elas não precisam necessariamente de mais do que um ou dois por semana, a menos que se sujem, suem ou tenham ido nadar.

Mas a higiene não é a única consideração - a hora do banho também pode ser uma parte útil, divertida e reconfortante da rotina diária.

Pesquisas sugerem que tanto o banho quanto as rotinas regulares podem ajudar no sono.

