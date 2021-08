Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (17/8)

OQ Oscar Quiroga

Amável amor



Data estelar: Lua cresce em Sagitário



Para receber amor, tu precisas te tornar amável, porque se a amabilidade não for uma de tuas mais evidentes características, então exigirias algo impossível. Talvez passaste tanto tempo te frustrando por não receber o amor que pretendias, que isso foi te azedando o coração e, agora, tuas atitudes são ranzinzas a maior parte do tempo, cínicas e com pitadas de ironia, de quem desacredita o amor ser possível.

Aquilo que buscas também está em busca de ti, mas da mesma maneira com que tu não encontras o que buscas, o que te busca não consegue te encontrar, porque tua presença está escondida sob camadas de fingimentos que distorcem a verdadeira busca. Tu não tens outra saída a não ser te tornar amável, porque só assim o amor poderá te encontrar. Dito de outra forma, se queres amor, então toma a iniciativa de oferecer teu amor.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Hoje é um daqueles dias em que a alma se enrosca nas narrativas que criou para si mesma e que, neste momento, não se aplicam aos acontecimentos em curso. Dar explicações é chato, porém, necessário às vezes.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Às vezes é preciso se atirar com atrevimento na direção do que seria uma fonte de temor e ansiedade, porque só assim sua alma comprovaria que tudo isso é viagem dela, sem nenhum vínculo com a realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É hora de ajustar as contas com as pessoas com que houve discórdias recentes. Porém, cuide para que esse movimento, necessário, seja provedor de harmonia e não o contrário, aprofundando e acentuando as discórdias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Tão difícil quanto não haver margem de escolha é a experiência de haver uma variedade imensa de opções à disposição. Este é um momento cheio de potencialidades, e não será fácil distinguir as verdadeiras das falsas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Hoje é um bom dia para você tomar iniciativas, porém, você precisa ter em mente que o cenário é complexo e intrincado, com diversas coisas contraditórias acontecendo ao mesmo tempo. Contudo, faça prevalecer sua vontade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Diante da complexidade do cenário que se apresenta à sua alma neste momento, pode dar certo desânimo, porém, siga em frente mesmo assim, porque esse estado da alma é passageiro, logo mais tudo se apruma novamente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure se adaptar da melhor maneira ao ritmo caótico deste momento, porque passará e, se você não resistir demais, o fará sem deixar rastros negativos atrás de si. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Diminua temporariamente o tamanho de suas pretensões e, assim, você conseguirá dimensionar de forma realista os acontecimentos em curso, nos quais há muito ao seu favor, desde que você restrinja as fantasias interiores.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Tome as iniciativas que achar melhores, porém, faça isso com total desapego pelos resultados, porque o cenário em que você se movimenta é muito mais complexo do que parece. Sem ilusões, tudo dá mais certo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Respirando fundo e pensando várias vezes, provavelmente você perceberá que o que parece urgente, na verdade é desnecessário e, evitando a ação precipitada, você se poupará de dores de cabeça inúteis. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



A experiência da liberdade não é a de destruir tudo que pareça a limitar, mas a de crescer e agir em nome daquilo que você pretende construir, seu caminho, seu destino, sua experiência de vida. Aí sim é liberdade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Há muito a fazer, e pouco tempo para dedicar aos temores que parecem anunciar um desastre. Siga pela linha demarcada pelas resoluções que você fez recentemente, e que, se postas em prática, abrirão o caminho.