Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (18/8)

OQ Oscar Quiroga

Semelhantes e diferentes



Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção; Lua cresce em Capricórnio



Hoje é um desses dias em que tua própria inteligência pode se voltar contra ti, te enredando em histórias fantásticas que não têm vínculo com a realidade, e que te fazem reagir impulsivamente a tudo que pareça ofender teus princípios e posicionamentos.

Hoje é um desses dias em que é mais difícil de encontrar o razoável consenso que permite o bom convívio das diferenças. E tudo isso acontece porque, lá no fundo, escondida no meio das sombras que tu dizes conhecer, há um equívoco básico que não te atreves a encarar, o de que somos todos diferentes.

Sinto informar, sem intenção de ofender tuas peculiaridades, todos nós temos muito mais em comum que de diferente. Porém, nos armamos contra o que temos em comum e queremos ser reconhecidos pelas nossas diferenças. E não há no planeta espaço suficiente para tanta diferença.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Potencialidades são apenas sementes que, se não forem cultivadas e cuidadas de acordo com a necessidade, continuarão sendo promessas e, você sabe, se passar muito tempo e nada acontecer, as promessas são contraproducentes.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Você fará o que quer, não tenha nenhuma dúvida a esse respeito. A questão não é essa, mas a de compreender se há verdadeira necessidade em forçar sua vontade para que prevaleça acima de todas as circunstâncias atuais.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os acontecimentos se precipitam, sua alma não está no comando, porém, ao longo das horas deste dia você encontrará uma forma de retomar o controle e, assim, poderá tomar algumas atitudes importantes para organizar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Não é o que é dito, mas a forma com que as palavras são embaralhadas e atingem os ouvidos em momentos de nervosismo. Procure ter em mente essa verdade para modular suas palavras com sabedoria no dia de hoje.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muita coisa prática pode ser empreendida hoje, pois, ainda que o cenário esteja bastante bagunçado, mesmo assim você pode avançar algumas casinhas no tabuleiro do jogo da vida. Que seus objetivos sejam firmes e claros!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Esse nervosismo todo que circula através de seu corpo e alma precisa ser posto em prática, mesmo que, para seu ponto de vista, tudo pareça bagunçado demais, e sem eira nem beira. Melhor fazer mal do que não fazer.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se as suas mãos estão amarradas e, momentaneamente, é impossível fazer o que pretende, então encare isso como um sinal de que se tornou necessário você se adaptar ao curso dos acontecimentos, em vez de forçar passagem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Hoje é dia de discórdias, mas nada novo entre o céu e a terra, apenas o aumento de tensão sobre o que ainda não foi resolvido, esse monte de pontas soltas que continua sendo deixado ao acaso. Hoje é dia de discórdias.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Fazer muito em pouco tempo, hoje é um dia desses, porque há energia suficiente circulando pela sua alma e, também, porque você tem assuntos em suas mãos que requerem atenção imediata, e intervenções firmes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Pensar forte não resolve, a mente humana ainda não possui o poder de construir realidades sem a ajuda das mãos. Pense forte nas suas resoluções, porém, não se esqueça de que, amanhã, terá de ser dia de ação.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Quando a mente está nervosa, não há como o corpo agir de forma diferente, pois, há um vínculo íntimo e evidente entre as presenças sutil e física que você é. Procure fazer com que o corpo acompanhe esse nervosismo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Reclamar é exercício de liberdade, porém, reclamar de forma improcedente é uma atitude que eclipsa e distorce a legítima liberdade. Procure ser fiel aos seus princípios, e fazer somente reclamações honestas.