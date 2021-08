Com covid-19, Silvio Santos recebe alta em hospital de SP

CB Correio Braziliense

(crédito: Antonio Nehemias/SBT)

Silvio Santos, de 90 anos, teve alta a noite de sexta-feira (13/8), após ser internado com covid-19. A informação foi confirmada por Dory Abravanel, uma das sobrinhas do apresentador. "Ele já está em casa", comemorou.

O apresentador "está bem e vai manter isolamento em local não revelado", segundo informações da assessoria de comunicação do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).



Silvio Santos chegou a ir para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Nas redes sociais, Patrícia Abravanel, filha de Silvio, deu a notícia.

"Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama... brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para covid e, por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo, informou na ocasião.

Silvio Santos foi um dos primeiros brasileiros imunizados contra a covid-19. Ele recebeu a primeira dose assim que os idosos começaram a ser vacinados, em fevereiro. E a segunda dose foi tomada algumas semanas depois.

Aos 90 anos, o veterano da TV brasileira voltou às gravações para o programa Roda Roda em junho. Ele chegou a ficar um ano e meio longe dos estúdios por causa da pandemia do novo coronavírus.