Zeca Pagodinho é internado com covid-19 no Rio de Janeiro

(crédito: GutoCosta/Divulgacao)

O cantor Zeca Pagodinho está internado com covid-19 desde o sábado (14/8). A informação foi dada pelo perfil oficial do cantor, que informou que Zeca está com sintomas leves e internado "apenas para ser melhor acompanhado pelos médicos". O carioca já havia recebido as duas doses da vacina contra a covid-19.

"Mesmo com todos os cuidados, Zeca Pagodinho acabou sendo infectado pela covid-19, mas está com sintomas leves e internado apenas para ser melhor acompanhado pelos médicos. Já já ele sai dessa", diz a publicação.

O cantor está internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde sábado (14) e apresenta bom estado geral, sem necessidade de suporte de oxigênio, segundo a nota oficial do perfil de Zeca. A previsão de alta não foi divulgada.

Apesar de já ter tomado as duas doses da vacina, Zeca foi infectado e aproveitou para fazer o alerta. "A pandemia não acabou! Cuide-se e vacine-se", disse.