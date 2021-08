Sessão da tarde: ‘O amor não tira férias’ é exibido nesta terça (17)

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/ reprodução)

Iris escreve uma coluna sobre casamento bastante conhecida no Daily Telegraph, de Londres. Ela está apaixonada por Jasper, um dos seus chefes, mas logo descobre que ele está prestes a se casar com outra em uma festa da empresa. No outro lado do oceano, em Los Angeles, mora Amanda, dona de uma próspera agência de publicidade especializada na produção de trailers de filmes. Após descobrir que seu namorado, Ethan, não tem sido fiel, Amanda encontra na internet um site especializado em intercâmbio de casas.

Amanda e Iris entram em contato e combinam a troca. Logo, a mudança trará reflexos na vida amorosa de ambas, com Iris conhecendo Miles, um compositor de cinema, e Amanda se envolvendo com Graham, irmão de Iris. Este é o enredo de O amor não tira férias, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (17/8).

O filme conta com a participação de Mônica Rossi, Sylvia Salustti, Felipe Grinnan, Paulo Vignolo, Alexandre Moreno e Eduardo Dascar no elenco.

Confira o trailer: