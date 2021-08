Após sofrer aborto, cantora Michelle Branch anuncia gravidez: "Bebê Carney"

VO Victória Olímpio

(crédito: Michelle Branch/Instagram/Reprodução)

A cantora Michelle Branch anunciou que ela e o marido, Patrick Carney, estão esperando um filho. A notícia veio um tempo depois de ela anunciar que havia sofrido um aborto espontâneo. Neste domingo (15/8), a artista comemorou o momento nas redes sociais e falou sobre como foi a descoberta.

"Você sabe que está grávida quando ..." Branch compartilhou em um post no Instagram mostrando um lote de scones que ela fez para satisfazer os desejos na gravidez. "Acordei com uma foto que minha amiga Sonya mandou de scones que ela estava comendo na Inglaterra e eu imediatamente tive que pular da cama e fazer um lote eu mesma", contou.

Segundo ela, o bebê deve nascer no começo do ano que vem: "Patrick foi meu herói e foi ao mercado em busca de creme de leite. Não poderia estar mais animada (e nervosa! Olá, alguém está grávida após aborto?!) para anunciar que o bebê Carney está chegando no início de 2022!".

Em dezembro do ano passado, Michele também compartilhou no Instagram sobre o aborto: "Dezembro decidiu realmente acabar conosco com um estrondo! Não literalmente. Uma bomba explodiu no centro de Nashville ontem. E para torcer ainda mais um punhal no meu coração, eu experimentei meu primeiro aborto espontâneo".

Apesar de tudo, a cantora afirmou que tentou aproveitar o Natal: "Mas, entre o choro e a compulsão alimentar de biscoitos de Natal, decidi colocar batom e um vestido. Bebemos champanhe o dia todo. Fizemos uma refeição incrível e cantamos canções de Natal aconchegados em uma lareira. Mais 5 dias até 2021. Estou mancando até a linha de chegada".

Michelle e Patrick se conheceram em 2015 em festa do Grammy Awards em Los Angeles. Os dois ficaram noivos em 2017 e se casaram em 2019. O casal tem um filho, Rhys, de 2 anos. Michelle também é mãe de Owen, de 16 anos, filha do ex-marido, o baixista Teddy Landau.