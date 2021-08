Nos tempos do imperador: semana tem primeiro beijo de D. Pedro II e Luísa

CB Correio Braziliense

A semana será movimentada para dois casais em Nos tempos do imperador: Dom Pedro II (Selton Mello) e Luísa, a condessa de Barral (Mariana Ximenes) e Pilar (Gabriela Medvedovski) e Samuel (Michel Gomes).

O imperador e a condessa trocarão o primeiro beijo após ele a convidar para um passeio para falar sobre a educação das princesas Isabel e Leopoldina. Pedro está preocupado porque a esposa dele, Thereza Cristina (Letícia Sabatella), está implicando com a condessa, achando Luísa rígida demais com as meninas.

Após o beijo, Luísa confessará a Justina (Cinara Leal) que se apaixonou por Pedro; e o imperador desabafará com Caxias (Jackson Antunes) sobre a situação.

O outro casal em voga começará a semana com Pilar rejeitando o pedido de namoro de Samuel após os dois se beijarem. Mas ela não consegue esquecer o rapaz, ainda mais porque Eugênio (Thierry Tremouroux) conta a ela que Samuel matou o coronel Ambrósio.

Isso levará os dois a uma discussão que terminará com Samuel revelando a Pilar o segredo de que é filho bastardo de Ambrósio. A mocinha, então, acredita na inocência dele, e o pede em namoro.

Resumo dos capítulos da semana de Nos tempos do imperador

Segunda-feira

Pedro conta a Isabel que conheceu Luísa na infância. Dominique recebe um presente de Pedro, e Eugênio se irrita. Tonico exige que Nélio descubra um ponto fraco de Floriano. Guebo deixa escapar para Zayla sobre o beijo de Samuel em Pilar. Pilar não aceita o pedido de namoro de Samuel e afirma a Luísa que se concentrará nos estudos. Olu aconselha Samuel. Justina nota quando Eugênio se aproxima de Pilar. Caxias alerta Pedro para a possibilidade de uma guerra contra o Paraguai. Tonico conhece Jerusa. Licurgo garante que não demolirão sua taberna. Pedro visita Luísa, e se surpreende ao encontrar Thereza na companhia da condessa.



Terça-feira

Pedro disfarça sua presença na casa de Luísa, e Thereza desconfia. Zayla provoca Pilar. Dolores e Eudoro sofrem com a ausência de Pilar. Cândida consulta os búzios para Pilar. Pilar defende Samuel de Borges. Zayla afirma a Cândida que se casará com Samuel. Luísa conduz os estudos de Leopoldina e Isabel. Pedro conversa com Luísa sobre seu relacionamento com Thereza. Justina alerta Pilar sobre Eugênio. Thereza interrompe as aulas de Isabel e Leopoldina, e Luísa se irrita. Jerusa e Tonico têm um novo encontro. Thereza reclama com Pedro sobre a rotina das filhas. Eugênio revela a Pilar que Samuel é responsável pela morte de Ambrósio.



Quarta-feira

Luísa explica a Pilar que a acusação a Samuel é falsa. Thereza arma para ter um dia de folga nos estudos de Isabel e Leopoldina. Eugênio se insinua para Pilar, que afasta o conde. Pedro convida Luísa para um passeio. Serqueira aprova a música de Samuel e o contrata para um trabalho. Pilar confronta Samuel, que revela à moça que é filho de Ambrósio. Quinzinho e Licurgo pedem a Thereza que interceda contra a demolição de sua taberna. Borges invade a casa de Olu, e Samuel desconfia. Baltazar e Abena explicam a Samuel sua ação em favor das pessoas escravizadas. Floriano quase flagra Jerusa com Tonico. Pedro e Luísa se beijam.



Quinta-feira

Pedro se declara para Luísa, que afirma que os dois não ficarão juntos. Pilar se desculpa com Samuel e o pede em namoro. Luísa apresenta Pilar para Thereza. Pedro pede conselhos a Caxias sobre seus sentimentos por Luísa. Olu confessa a Cândida que está com medo das invasões da polícia. Serqueira se emociona com a música de Samuel. Pilar deixa escapar para Thereza que Luísa fez uma viagem, e a imperatriz deduz que a condessa estava acompanhada de Pedro. Tonico sofre uma emboscada e se surpreende ao encontrar Jerusa. Eugênio anuncia a Luísa que os dois retornarão para a França.

Sexta-feira

Eugênio e Luísa discutem. Pedro afirma a Pilar que não pode interceder por ela junto à faculdade de Salvador. Licurgo e Germana protestam contra a demolição da taberna. Leopoldina se revolta contra Luísa, e Isabel pede perdão pela irmã. Pedro conversa com Isabel e Leopoldina sobre a importância dos estudos. Samuel arma contra Borges com a ajuda de Zayla e Guebo. Samuel conforta Pilar, que sofre com a impossibilidade de seu sonho de estudar medicina. Licurgo, Germana, Quinzinho e Clemência choram ao ver as ruínas da taberna. Pilar comenta com Luísa sobre as amantes de Pedro. Floriano se desespera quando Tonico o questiona sobre Magali.

Sábado

Tonico chantageia Floriano e consegue o apoio político do coronel. Baltazar e Abena repreendem a ação de Samuel com as crianças. Luísa decide voltar para a França com Eugênio e pede demissão a Pedro. Pilar pensa em se abrigar na Pequena África. Borges obriga Lupita a se infiltrar na Pequena África. Floriano comenta com Jerusa que precisarão voltar para a Bahia. Pilar propõe dividir o quarto com Lupita, que afirma se chamar Isaura. Luísa confessa a Justina que se apaixonou por Pedro. Olu impede que Pilar se abrigue na Pequena África. Jerusa diz a Tonico que deixará Floriano para ficar com ele. Pedro implora para que Luísa permaneça no Brasil.



