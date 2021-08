CB Correio Braziliense

(crédito: Matt Magrath/Divulgação)

O baterista da banda Scalene, Philipe Nogueira, mais conhecido pelo apelido ‘Makako’, anunciou a saída do grupo brasiliense. Após 13 anos da banda, Makako tomou a decisão de deixar o quarteto já que vai mudar de país com a esposa Malu Lima e a filha Liz.

“Certamente não é uma decisão fácil para mim. Meus últimos 13 anos foram dedicados ao Scalene e vivendo experiências incríveis e únicas com as pessoas mais legais e talentosas desse país. Eu não trocaria essa jornada percorrida por nada”, escreveu o músico em anúncio feito no Instagram.

“Viajei quase o Brasil inteiro e até para fora dele. Participei de vários programas de televisão. Gravei um DVD *sem metrônomo*. Conheci lendas da música brasileira. Vi o Aerosmith a menos de 5 metros de mim. Toquei em alguns dos maiores palcos do mundo e fui reconhecido por premiações nacionais e internacionais”, complementou.

Segundo o baterista, a decisão de se mudar do Brasil será no intuito de obter “mais oportunidades e uma estrutura melhor para o crescimento e evolução” de Liz, que faz parte do espectro autista.

“Eu e a Malu entramos de cabeça nas terapias e na nova dinâmica familiar de cuidar de alguém que amamos mais que tudo. E às vezes percebemos como as coisas por aqui estão difíceis e são muito mal estruturadas para autistas. Tendo desafios burocráticos, problemas com escolas e outras questões desnecessárias quase que diariamente”, explicou.

Makako também agradeceu a todos que fizeram parte dos 13 anos na banda e, principalmente, aos companheiros de grupo. “Aos meus melhores amigos Tomás, Lukão e Gustavo; Nós fizemos história, e agora ela deve ser continuada”, declarou Makako.

“Eu vou continuar por aqui, mas deixo esse pensamento (meio cringe, mas eu também sou). ‘Nem tudo dura pra sempre, mas a saudade se torna inesquecível’”, finalizou.

A banda Scalene também anunciou a saída do baterista via postagem no Instagram. “Quando Scalene começou em 2009, ele era o melhor guitarrista, baixista, baterista e vocalista na banda. Nós seremos eternamente gratos por todo suor compartilhado, pelos sonhos materializados e pela parceria”, afirmou o grupo. “Encerra-se um ciclo e começa um novo que estamos animadíssimos para compartilhar com vocês”, concluiu.