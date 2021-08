Livro detalha farra de passagens aéreas de parlamentares

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A Livraria Cultura vai fazer, nesta terça-feira (17/08), uma live de lançamento do livro Nas asas na mamata, às 19h, pelo Instagram da livraria. Participam do encontro virtual os autores da obra: os jornalistas investigativos Eduardo Militão, Eumano Silva, Lúcio Lambranho e Edson Sardinha.

Lançamento da Matrix Editora, o livro detalha a farra das passagens aéreas no Congresso Nacional. Entre os episódios relatados na obra está a viagem de núpcias do então deputado federal Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle para Foz do Iguaçu (PR), custeada pela verba da cota parlamentar.

Os dados apresentados no livro são das próprias companhias aéreas, que foram obrigadas a ceder as informações em processos na Justiça Federal. Além de Jair Bolsonaro, outros parlamentares são citados no livro, que possui 312 páginas.





Nas asas da mamata

Lançamento nesta terça-feira (17/8), pelo Instagram da Livraria Cultura. Gratuito.