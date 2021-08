Sessão da tarde: ‘Somos todos iguais’ é exibido nesta quarta (18)

CB Correio Braziliense

(crédito: Dale Robinette)

Deborah Hall é uma mulher religiosa que está lutando contra um grave câncer, mesmo assim, ela não deixa de ajudar pessoas em situação de rua em um bairro perigoso da cidade. Casada com Ron, um negociante de arte reconhecido internacionalmente, ela insiste para que o marido se aproxime de Denver, um perigoso mendigo com um passado de sofrimento e exploração. Após a aproximação, Ron se surpreende com a história de vida de Denver, que acaba fazendo parte da família ao longo do tempo. Este é o enredo de Somos todos iguais, filme exibido na Sessão da tarde desta quarta-feira (18/8).

O filme é baseado em uma história real inspirado no livro escrito pelos próprios Ron Hall e Denver Moore e conta com a participação dos atores Alexandre Marconato, Angelica Santos, Francisco Junior, Luiz Carlos de Moraes, Gabriela Milani, Rosa Maria Baroli e Mauro Ramos no elenco.

Confira o trailer: