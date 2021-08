Rede Carnavalesca promove live em comemoração ao Dia Nacional do Patrimônio

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Para celebrar o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural, a Rede Carnavalesca preparou uma programação especial com entrevistas e reflexões sobre a pauta com diversas linguagens do carnaval. As lives ocorrem a partir desta terça-feira (17/8) até sexta-feira (20/8).

Os participantes vão poder conferir entrevistas com Moacyr Oliveira e Kaxitu Ricardo Campos, da Federação Nacional das Escolas de Samba (FENASAMBA), Darlan Rosa, artista plástico, Maestro Fabiano, da Orquestra Marafreboi, e Conceição Freitas, jornalista e dona da Banca da 308 Sul.

As lives serão transmitidas pelo Instagram da Rede Carnavalesca, com exceção da conversa com Darlan Rosa, que será no Youtube.

Confira a programação completa:



O Carnaval luta pelo registro como Patrimônio Cultural, assim como o frevo, o samba de roda e o maracatu, que são manifestações culturais registradas. O Carnaval é reconhecido como patrimônio em alguns países como Venezuela, Colômbia, Uruguai e Cuba. Apenas o Carnaval de Oruro, na Bolívia, é reconhecido pela Unesco como patrimônio.