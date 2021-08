Sessão da tarde: ‘Sob o mesmo céu’ é exibido nesta quinta (19)

CB Correio Braziliense

(crédito: Fox Filmes/Divulgação)

Após fracassar em uma missão, o militar Brian Gilcrest é enviado de volta para o Havaí, sua terra natal, para supervisionar o lançamento de um satélite. Lá, ele se reaproxima de um amor do passado que ainda mexe com seu coração e ao mesmo tempo começa a se apaixonar por sua colega de trabalho, uma piloto da Força Aérea. Brian fica em dúvidas sobre quem de verdade mexe com ele e tem que tomar uma decisão antes que magoar uma delas. Este é o enredo de Sob o mesmo céu, filme exibido na Sessão da tarde de quinta-feira (19/8).

O filme conta com a participação dos atores Bill Murray, Danny Mcbride, Emma Stone, John Krasinski e Rachel McAdams no elenco.

Confira o trailer: