Filme que tem Carla Diaz como Suzane von Richthofen estreia em setembro

CB Correio Braziliense

(crédito: Amazon Prime/ Divulgação)

Antes de entrar no BBB21, a atriz Carla Diaz se preparava para ver nas telas os filmes A menina que matou os pais e O menino que matou meus pais, nos quais interpreta Suzane von Richthofen. Com a pandemia, o filme não foi para os cinemas e vai estrear no Amazon Prime Video em 24 de setembro.

Os dois longas são dirigidos por Mauricio Eça e apresentam visões diferentes para o caso policial que Suzane e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt) mataram os pais dela. Os roteiros têm como base informações contidas nos autos do processo que terminou com a condenação dos dois pela morte dos pais de Suzane.

Além de Carla e Leonardo, o filme traz, no elenco, Allan Souza Lima, Kauan Ceglio, Leonardo Medeiros, Vera Zimmermann, Augusto Madeira, Debora Duboc, Marcelo Várzea, Fernanda Viacava, Gabi Lopes e Taiguara Nazareth.