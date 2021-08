Reality de ''pegação'' da MTV terá versão brasileira. O Rio Shore vem aí!

CB Correio Braziliense

(crédito: MTV/ Divulgação)

O Rio de Janeiro vai entrar definitivamente no roteiro dos reality shows de pegação pelo mundo. A MTV e o Paramount+ anunciaram a produção de Rio Shore. A franquia Shore é uma das mais bem sucedidas desse ramo do entretenimento, tendo clássicos como Acapulco Shore.

A ideia do programa é confinar jovens em uma casa. Nas versões estrangeiras, os participantes ganham festas na própria casa ou passes para boates, onde bebem, se divertem e acabam debaixo do edredon. Ou não. A franquia Shore é conhecida por exibir cenas mais calientes.

Entre os participantes do Rio Shore, um nome é conhecido dos fãs desse tipo de programa. Matheus Novinho já bateu ponto no De férias com o ex Brasil, também da MTV. O time masculino se completa com Ricardo Salusse (25 anos, Rio de Janeiro), Patrick Salles(27 anos, Rio de Janeiro), Guilherme Evaristo(29 anos, Rio de Janeiro) e Kevin Jolsan (25 anos, Angra dos Reis). As mulheres de Rio Shore são Natállia Fromaggeri (24 anos, Niterói), Vitória Araújo (22 anos, Rio de Janeiro), Cristal Félix (28 anos, Rio de Janeiro), Juliana Casaes (25 anos, Rio de Janeiro) e Jéssica Barros (23 anos, Rio de Janeiro).