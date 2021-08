Álbum mítico de George Harrison é relançado em edição especial

CB Correio Braziliense

All Things Must Pass, terceiro disco da carreira solo de George Harrison, chega ao seu 50º aniversário em versão remasterizada. Lançado originalmente em novembro de 1970, este é considerado o primeiro álbum triplo de estúdio e um dos mais influentes na história do rock.

Primeiro trabalho do músico a chegar ao número um das paradas, All things must pass estreou em quinto lugar na Billboard 200 e liderou o catálogo por sete semanas consecutivas, entre janeiro e fevereiro de 1971. Recentemente lançado em versão deluxe, o álbum retorna ao Top 10 nesta semana, alcançando a sétima posição e a marca de 32 mil unidades vendidas somente nos EUA, segundo dados da MCR Data.

Com produções de Phil Spector e do próprio músico, o disco abrange a grande versatilidade de Harrison por meio das mais diversas influências musicais como rock, pop, country, gospel, R&B e música indiana. Gravado nos estúdios da Abbey Road, o álbum contou com a participação de um grande time de artistas e amigos do cantor como o ex-Beatle Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston, Peter Frampton, Gary Brooker (Procol Harum) entre outros.

Previsto originalmente para ser lançado em 2020, mas adiado por conta da pandemia, a luxuosa versão estreou nas plataformas digitais e também na versão física, disponível em diferentes formatos como CD, disco de vinil e BluRay. A edição remasterizada contou com a produção executiva de Dhani Harrison, filho do cantor, e inclui diversas faixas que não foram incluídas no disco de 1970, como Cosmic empire, Going down to golders Green e Mother divine, por exemplo.



Ouça a seguir a versão digital do disco e confira os detalhes dos diferentes formatos físicos aqui.