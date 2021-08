Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (24/8)

OQ Oscar Quiroga

Trapalhadas da Lua Vazia



Data estelar: Lua Vazia das 6h13 até 15h58, quando ingressa em Áries



Que a Graça da Vida de todas as vidas esteja contigo e te abençoe, para passar por este dia sem causar muito estrago nem tampouco tua alma ser contaminada negativamente pelos humores distorcidos das pessoas que, desavisadas, teimam em continuar existindo desvinculadas do funcionamento do Universo. Hoje, definitivamente, deveria ser feriado, porque em estado descompromissado de descanso, nossa humanidade tende a provocar menos trapalhadas.

Porém, funcionando no automático da rotina produtiva, o dia de hoje, com Lua Vazia, não dá o devido suporte para tudo dar mais ou menos certo. Se tiveres assuntos para continuar, segue em frente, mas com a alma despreocupada. Se tiveres de terminar, entregar algo ou iniciar um empreendimento, melhor deixar para depois, e aproveita o período para revisar todo teu trabalho.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



O cenário é difícil de interpretar, porque são tantas coisas misturadas e acontecendo ao mesmo tempo que, para sua alma ser sincera consigo mesma, teria de aceitar o estado de perplexidade que a acomete. Aí sim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



O clima estranho não é mera coincidência, hoje é um dia estranho mesmo, no qual a imprevisibilidade reina e, por isso, fazer planos e tentar que esses deem certo não seria a melhor atitude para lidar com o tempo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer por fazer, é uma boa maneira de matar o tempo enquanto a alma tenta recuperar o fio de meada que organiza as atividades. Porém, evitar fazer coisas à toa seria uma forma mais sábia de administrar o tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



A clareza mental não é a mesma todos os dias, porque hoje, por exemplo, tudo que normalmente você faria com muita rapidez e eficiência, parece dar muito mais trabalho, porque a mente vagueia por outras galáxias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Arriscar é bom, mas quando há condições propícias para isso, porque não se trata apenas do seu impulso, porém, do cenário em que tudo acontece também. Se você sente o impulso de arriscar, pense duas vezes no dia de hoje.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando as pessoas não pretendem se entender, mas apenas vomitar suas razões umas sobre as outras, não há força divina que possa modificar esse estado de coisas. O melhor a fazer é esperar que esse fragor se acalme.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo que devia funcionar sem prestar atenção demais parece ter conspirado para quebrar ao mesmo tempo, ou para atrasar sua agenda. Não se importe com isso, trate este dia como um tempo completamente diferente do habitual.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Dê um tempo a si, não se obrigue a continuar em frente se a alma não estiver assim tão bem-disposta quando deveria, tendo em conta tudo que precisa ser feito. Há dias assim, em que tudo é mais difícil do que deveria.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Os mesmos espaços em que normalmente sua alma se sentiria completamente à vontade, parecem hoje dar o resultado oposto. Não se preocupe, isso vai passar e você recuperará o gosto de transitar por esses lugares.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



O peixe morre pela boca, e os humanos se complicam pelas palavras que proferem. Talvez você, com enorme boa vontade, diga as palavras certas, mas isso não garante que as pessoas entendam direito. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Tudo que sairia bem normalmente, pode não dar o mesmo resultado hoje. As coisas andam muito instáveis e o melhor a fazer seria se adaptar a essas condições, sem forçar nada. Passar o dia com a alma tranquila, isso sim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



A autoconfiança é fundamental, mas há de ser combinada com a prudência, porque, de outra maneira, você ficaria se expondo e aventurando só para provar que tem confiança no seu taco. Isso não é imprescindível.