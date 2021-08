"Estou livre da covid", comemora Felipe Neto dez dias após teste positivo

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

O digital influencer Felipe Neto usou o Twitter, nesta sábado (21/8), para anunciar que está curado da covid-19. "Estou livre da covid", escreveu.



Estou livre da Covid. — Felipe Neto (@felipeneto) August 21, 2021

Durante o período que esteve com a doença. Felipe Neto relatou nas redes sociais que estava sentindo sintoma psicológicos da infecção causada pelo novo coronavírus.

"Hoje tive consulta com meu médico, ele falou que a Covid está sim relacionada a diversos sintomas psicológicos, direta ou indiretamente, principalmente pra quem já tem problemas e toma remédios, como eu. Nunca senti tanta raiva na minha vida pelos motivos mais idiotas do mundo", afirmou. "Depressão foi profundamente intensificada. Espasmos de raiva inexplicáveis. Eu passei o fim de semana quase sem me mexer e não lembro direito do que aconteceu", completou.

Mas falando sério, a Covid tá mexendo mto com meu psicológico.



Depressão foi profundamente intensificada. Espasmos de raiva inexplicáveis. Eu passei o fim de semana quase sem me mexer e não lembro direito do q aconteceu.



Como ainda to instável, vou evitar o Twitter um pouco. — Felipe Neto (@felipeneto) August 18, 2021

O youtuber tinha testado positivo para doença no último dia 11. "Infelizmente estou com covid. Faço exames semanais para checagem e hoje veio o positivo. Minha única quebra de isolamento, desde dezembro, foi pra tomar a primeira dose da vacina. Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares", escreveu na época.

Felipe Neto tinha tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 30 de julho.