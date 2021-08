Sessão da tarde: ‘Shrek 2’ é exibido nesta segunda-feira (23/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: DreamWorks SKG/ Divulgação)

Em Shrek 2, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (23/8), Shrek e Fiona voltam da tão esperada lua de mel e vivem uma vida feliz e tranquila no pântano. No entanto, a calmaria é interrompida assim que o casal é convidado para visitar os pais da princesa. Até então, a família de Fiona não sabia que a filha havia se casado com um ogro.

Agora, com a descoberta, Shrek tem que lutar para provar que é merecedor de Fiona e recuperar a esposa, enfrentando os desafios colocados pela Fada Madrinha e pelo Príncipe Encantado.

Shrek 2, continuação do filme Shrek, estreou no Festival de Cinema de Cannes de 2004, onde competiu pelo prêmio Palma de Ouro.